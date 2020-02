Diese Bagger stehen vorerst still. Denn das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Rodungen für das geplante Tesla-Werk in Grünheide zurzeit gestoppt. Und dies gilt bis zum Entscheid über die Beschwerde der Gruppierung Grüne Liga. Das Ziel der Grünen Liga ist die Abholzung der Bäume auf dem Gelände dauerhaft zu stoppen. Zur Begründung des jüngsten Urteils hieß es, dass die bereits weit fortgeschrittenen Rodungsarbeiten innerhalb weiterer drei Tage abgeschlossen sein könnten. Sie wären also bereits vor einem abschließenden Urteil beendet. Um dem Gericht also den nötigen zeitlichen Spielraum zu verschaffen, wurden die Arbeiten ausgesetzt. Hier einige Anwohner am Montag mit ihrer Meinung zur jüngsten Entwicklung in Grünheide: "Die schreiben ja auch extra, wenn ich es richtig interpretiere, dass sie jetzt nicht gegen Tesla sind, sondern nur, dass die Fristen und Formalitäten eingehalten werden müssen. Dass da keine Extrawurst gemacht wird, sondern dass man wie jeder andere Antragsteller erst dann loslegen kann, wenn die Genehmigung da ist." "Ich finde es nicht schön, dass so viele Wälder abgeholzt werden. Weil so ein Baum braucht ja über Jahre, ehe der so groß ist wie jetzt. Und die Tiere. Andererseits, die Arbeitsplätze, die ja überall fehlen. Man weiß es einfach nicht. Man steht echt dazwischen." "Die Rechtsfragen müssen schon geklärt? Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Der Wald ist für mich nicht so relevant. Außerdem ist ja die Frage, ob ich das noch erlebe. Ich glaube nicht, dass das alles so schnell geht." Das fragen sich vermutliche einige andere Personen ebenso. Auch wenn Tesla angekündigt hatte, bereits im kommenden Jahr zu produzieren. Der Elektro-Autobauer will nämlich in Grünheide ein Werk für die Produktion von bis zu 500.000 E-Autos pro Jahr bauen. Und die ersten Fahrzeuge sollen dort bereits 2021 vom Band rollen. Dafür will der US-Konzern auch mehrere Milliarden Euro investieren.