Drei Bauernfamilien und die Umweltschutzorganisation Greenpeace sind mit dem Versuch gescheitert, die Bundesregierung zu schärferen Maßnahmen für den Klimaschutz zu zwingen. Das Berliner Verwaltungsgericht wies am Donnertag ihre Klage ab. Die Familien hatten die Bundesregierung verklagt, weil Deutschland seine Klimaschutz-Ziel für 2020 verpasst und sie sich von den Folgen der Erderhitzung in ihrer Existenz bedroht sehen. Die Bundesregierung hielt die Klage für unzulässig. Die Vereinbarung der Klimaschutzziele fielen in den "Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung", in den Gerichte nicht eingreifen dürften. Eine Rechtsauffassung, dem sich das Berliner Gericht am Donnerstag anschloss. Gerichtssprecher Stephan Groscurth: "Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Das Gericht hat die Klage als unzulässig angesehen, weil es den Klägern an einer Klagebefugnis fehlt. Hintergrund ist, dass das Gericht keine der von den Klägern ins Feld geführte Anspruchsgrundlage als einschlägig angesehen hat. Das fängt an bei dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Dieses stellt keinen rechtlich verbindlichen Akt der Außenwirkung dar. Außerdem hat die Bundesregierung inzwischen diesen Klimaschutzplan aufgehoben durch ihre letzte Entscheidung." Die Anwältin der Kläger, Roda Verheyen, zeigte sich trotz des Urteils nicht unzufrieden: "Nein, wir haben heute ganz viel erreicht. Das Gericht hat den Klägern zugehört und hat grundsätzlich zugestimmt, dass der Klimaschutz auch einklagbar ist. Es gibt ein Untermaß dessen, was die Politik zu leisten hat. Das wurde eben noch einmal ganz deutlich. Das Gericht hat sich sogar, nicht entschuldigt, aber um Verständnis gebeten bei den Klägern. Das bedeutet, es ist ganz offensichtlich so, dass auch das Gericht den Fall sehr ernst genommen hat, genauso wie die Kläger. Es handelt sich eben nicht um einen rein politischen Entscheidungsspielraum. Der Klimaschutz ist Menschenrecht. Das wird aus meiner Sicht auch im Urteil stehen. Insofern haben wir zwar im Ergebnis nicht gewonnen, aber ganz viel gewonnen heute." Die juristische Auseinandersetzung in dem Fall muss mit dem Urteil vom Donnerstag noch nicht beendet sein. Das Gericht hat eine Berufung zugelassen.