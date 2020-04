Manche Türen gehen nun also wieder auf, aber es noch kein "Schlussverkauf": Viele Einzelhändler abseits des Lebensmittelhandels haben nach der Lockerung der staatlichen Corona-Auflagen ihre Geschäfte wieder geöffnet. Auch Autohändler und Fahrradläden stehen für die Kunden wieder zu Verfügung. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern zu Wochenbeginn wieder Kunden einlassen dürfen. Die Umsetzung ist Ländersache. Einige Bundesländer, wie etwa Berlin, warten noch ab, in anderen gibt es Sonderregelungen. Kunden und Passanten in Köln sowie in Frankfurt am Main sagten am Montag zur Lage: O-TON ULRIKE MICHAELIS, KUNDIN ("Ja, ein bisschen komisch, aber es ging wunderbar. Ich bin eigentlich sehr zufrieden und ich habe auch bekommen, was ich haben wollte. Also sehr schön, hat geklappt.") O-TON STEPHAN BERTRAM, KUNDE ("Ich denke mir, dass größere Läden es eigentlich leichter haben, den Sicherheitsabstand einzuhalten wie so ein kleiner Laden. Aber die werden schon wissen, was sie tun.") O-TON PASSANTIN GERTRUDE SIETZY ("Also, wir schützen uns so gut wie wir können, beziehungsweise die anderen mit unserem Mundschutz, mehr kann man nicht tun. Wir tragen Handschuhe, die schmeiße ich nachher weg, den Mundschutz auch, ich hoffe, dass das genügt. Ansonsten bin ich eigentlich ganz froh, dass man mal wieder ein bisschen raus kann und dass man direkt, ich bin nicht so ein Internet-Besteller, ich mag das nicht so gerne und hoffe jetzt, dass doch die Läden öffnen und die Leute so vernünftig sind und den Abstand einhalten, dann müsste das eigentlich funktionieren.") O-TON PASSANT HANS-JÜRGEN BOCIANIAK ("Nein, wir sind also nicht darauf angewiesen, wir haben das, was wir brauchten, bisher bekommen können und das ist jetzt eigentlich nur ein Streifzug, um mal zu sehen, was jetzt wieder geöffnet hat, inwieweit wieder Leben auf den Straßen herrscht, mehr ist das eigentlich nicht.") Der Branchenverband HDE kritisierte die Beschlüsse von Bund und Ländern für eine Öffnung erneut scharf. Die neue Regelung ziehe Wettbewerbsverzerrung nach sich und benachteilige viele Händler.