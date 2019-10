"Mein Name ist Thomas Drescher. Ich wurde 1967 geboren. 1989, im Januar, habe ich versucht, hier die Mauer zu überwinden. Das ist gescheitert, und ich wurde dann verhaftet und bin für neun Monate ins Gefängnis gekommen und dann von der BRD freigekauft und bin dann 16 Tage vor Maueröffnung freigekommen." Weg aus der DDR wollte der bei Ost-Berlin aufgewachsene Drescher schon früh. Er merkte, wie sehr ihn das dortige System einmauerte - räumlich, politisch und sozial. Anfang 1989 setzte er gemeinsam mit seinem Freund Dirk Seeger alles auf eine Karte und radelte im Dunkeln zu einer scheinbar günstigen Stelle. Drescher kletterte auf seiner Leiter nach oben, hier später nachgestellt. Als das Scheinwerferlicht ihn blendete, wusste er, sie waren gescheitert. "Also ich bin fast von der Leiter gefallen, weil es einfach zu grell war, zu hell war. Ich habe dann erst mal gemerkt, das ist eigentlich kein Suchscheinwerfer, sondern ein Blendscheinwerfer. Und dann bin ich wieder von der Leiter runter. Und dann hatten wir ja keine Chance mehr gehabt. Dann hat man auch gehört, dass die mobil gemacht haben. Und dann später stand ein Grenzsoldat vor uns mit einem Maschinengewehr im Anschlag, der hatte auch einen Hund mit, so einen Schäferhund, und hat uns dann in Schach gehalten und hat dann gesagt - weiß ich noch wie heute: 'Was macht denn Ihr für eine Scheiße?' Und wir haben gesagt: 'Wir machen keine Scheiße, wir wollen nur frei sein." Wie auch sein Freund wurde Drescher festgenommen und zu 15 Monaten Haft verurteilt. Zum Strafvollzug wurde er ins sächsische Zeithain gebracht, leistete Zwangsarbeit im Stahlwerk Riesa. Über das Stasi-Gefängnis im damaligen Karl-Marx-Stadt wurde Thomas Drescher im Oktober 1989, und damit unmittelbar vor dem Mauerfall, vom Westen freigekauft. Bis heute steht er voll hinter seinem späten Fluchtversuch. "Nee, also ich bereue das nicht. Und ich fand, das war genau das Richtige, was ich gemacht habe zu der Zeit damals." Wer seine Pläne damals verraten hat, was häufiger vorkam, hat Thomas Drescher nie erfahren. Die Gedenkstätte Berliner Mauer beziffert die Zahl derjenigen, die an diesem Sperrwerk "im Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime" zwischen 1961 und 1989 ums Leben kamen, auf mindestens 140 Menschen. Den Mauerfall erlebte der heute 52-jährige Drescher in West-Berlin und empfand ihn als ambivalent. Die Frage des Umgangs mit den Tätern beschäftigt ihn noch immer. Inzwischen berichtet er als Zeitzeuge von seinen Erlebnissen. "Wenn man Freiheit verliert, merkt man das. Wenn man Freiheit hat, gewöhnt man sich schnell daran. Und das habe ich eigentlich immer mitgenommen, dass ich mir immer gesagt habe, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt wieder in Unfreiheit leben müsste? Oder wie habe ich das damals durchgestanden mit meinem Willen zur Freiheit? Und diese Kraft habe ich eigentlich mitgenommen bis jetzt und versuche, die auch weiterzugeben."