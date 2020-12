Trotz Corona-Pandemie und Besuchsverbots haben es die "Kinderschutzengel"wie in jedem Jahr zu den Kindern in der Berliner Herzklinik geschafft. Mitglieder des Vereins "Kinderschutzengel"kletterten wegen der Ansteckungsgefahr, verkleidet als Weihnachtsmann, Elf, Rapunzel, Belle und Spiderman, über Gerüste vor die Fenster der Kinderstation, um dort den kleinen Patientinnen und Patienten Geschenke durch die Fenster zu überreichen und mit Musik für festliche Stimmung zu sorgen. Man sei hier, damit die Kinder wa sBesonderes zu sehen und zu hören haben, wie Jacqueline Boy sagt, die Vorsitzendedes Vereins „Kinderschutzengel“: O-TONJACQUELINE BOY, VORSITZENDE DES VEREINS "KINDERSCHUTZENGEL"("Ich meine, Krankenhaus ist immer Kacke für ein Kind. Das ist so einfach, es ist immer belastend. Und hier liegen die Kinder wirklich monatelang, manchmal jahrelang. Also das ist wirklich, das kann man sich ja so gar nicht vorstellen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass diese Feste, wenn sie schon nicht zuhause feiern können, dass man da was Schönes macht. Und ganz ehrlich, die können gar nicht genug beschenkt werden. Klar machen die Geschenke nicht alles wett, aber wenn die sich freuen und strahlen, dann sind auch die Eltern glücklich und dann sind auch wir glücklich.") DiesesJahr also per Gerüst vor den Fenstern und nicht wie sonst zu Fuß durch die Station. Man wolle die Kinder hier so zumindest ein wenig in Weihnachtsstimmung bringen.

Mehr