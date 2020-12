Endlich wieder zu Hause: Zwei weibliche Orang-Utans sind am Freitag nach einer jahrelangen Odyssee durch Südostasien wieder in Indonesien angekommen. Die beiden Affen waren 2017 an der Grenze zwischen Malaysia und Thailand beschlagnahmt worden. Ihre Schmuggler wurden vor Gericht gestellt. Die Tiere lebten dann mehrere Jahre in einer Wildtierstation in Thailand. Nach einem gründlichen Gesundheitscheck sollen sie für ein Leben in der Wildnis auf der Insel Sumatra trainiert werden, sagte der Leiter der zuständigen Umweltschutzbehörde, Rahmad Saleh: "Wir machen ein paar Routinetests. Und wegen der Pandemie werden wir die Orang-Utans auch auf Covid19 testen. Dann untersuchen wir noch auf Tuberkulose, Herpes und wir machen Bluttests." Orang-Utans sind vom Aussterben bedroht, werden jedoch immer wieder von Wilderern gefangen. Seit 2006 hat allein Thailand nach offiziellen Angaben 71 Tiere nach Indonesien zurückgeschickt.

