STORY: Training des FC Bayern München vor dem vierten Champions-League-Spiel am Mittwochabend in Tschechien. Gegner der anstehenden Auswärtspartie ist Viktoria Pilsen. Allerdings muss der deutsche Rekordmeister auf zahlreiche Spieler verzichten. Wie der Verein am Dienstagnachmittag bekanntgab, bleiben unter anderem Kapitän Manuel Neuer sowie der Abwehrmann Matthijs de Ligt und Angreifer Serge Gnabry in München. Trotz dieser Schwächung des Teams blieb Mittelfeldspieler Leon Goretzka auf der Pressekonferenz in München am Dienstag optimistisch: "Es ist bis jetzt sehr gut gelaufen in der Champions League. Neun Punkte aus drei Spielen und da wollen wir natürlich dran anknüpfen und morgen mit zwölf Punkten nach Hause fahren - oder übermorgen." Spannend ist die Partie auch deshalb, weil, selbst wenn der FC Bayern auch sein viertes Champions-League-Spiel gewinnt, der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale abhängig vom Parallelspiel ist. Anpfiff ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

Mehr