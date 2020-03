Im Süden von Serbien wurde in einer Justizvollzugsanstalt die Herstellung von Gesichtsmasken deutlich hochgefahren. Zurzeit arbeiten etwa 120 Gefangene in dem Gefängnis. Sie schneiden und nähen Hunderte dieser nützlichen Masken. Dazu Dejan Carevic, Leiter der Strafvollzugsbehörde Serbiens am Freitag: "Es hat mit etwa 1.000 Masken pro Tag angefangen, die von etwa 90 Verurteilten angefertigt wurden. Natürlich haben alle von ihnen eine Ausbildung für die Arbeit an Nähmaschinen. Nach einer Phase der Einarbeitung konnten wir die Produktion auf etwa 3.200 Masken täglich erhöhen." Neben den Gesichtsmasken wird auch dringend notwendige Arbeitskleidung aus Baumwolle für medizinisches Personal hergestellt. Die Arbeit der Inhaftierten wurde von Präsident Aleksandar Vucic ausdrücklich gelobt. Seit der Ausbreitung des Coronavirus in Serbien Anfang dieses Monats sind Gesichtsmasken ein begehrtes Gut und immer noch Mangelware. Auch wenn die Zahlen der Erkrankten am Samstag mit rund 140 bekannten infizierten Personen und einem Todesopfer bisher noch vergleichsweise gering sind.