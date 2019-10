Vor den Kameras gab es bei der CDU am Montag zwar Blumen und Umarmungen, hinter verschlossen Türen wurde nach Angaben aus Teilnehmerkreisen aber gestritten. Und zwar über den Umgang mit der Linkspartei in Thüringen. Auslöser war die Position des thüringischen CDU-Landeschefs Mike Mohring, Gespräche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken nicht zu verweigern. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte bereits am Sonntag auf den Parteitagsbeschluss verwiesen, der eine Koalition sowohl mit der Linkspartei als auch der AfD ausschließt. Ähnlich äußerte sich auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag. Überhaupt nicht miteinander sprechen, sei aber auch keine Lösung: "Wenn es jetzt vom Ministerpräsidenten des Landes Thüringen, von Bodo Ramelow, einen Gesprächswunsch an den Fraktionsvorsitzenden, an den Landesvorsitzenden Mike Mohring gibt, dass Mike Mohring gesagt hat, er will dieses Gespräch auch führen. Das ist im Grunde genommen auch eine parlamentarische Selbstverständlichkeit." Das sieht auch Mohring so. Es gehe ihm aber nicht darum, eine Koalition zu bilden: "Erstens weiß ich noch gar nicht, was Bodo Ramelow besprechen möchte, also gehe ich mit offenem Herzen dahin und höre mir das Gespräch an. Und dann werde ich mit meinen Leuten zu Hause entscheiden, was wir mit diesen Gesprächsinhalten machen. Aber die Vorsitzende hat es ja noch einmal richtig erklärt. Es gibt eine Beschlusslage der CDU Deutschland, und die gilt zunächst für alle. Und dann schauen wir, was damit gemacht wird." Kramp-Karrenbauer räumte ein, dass Mohring keinen Rückwind aus Berlin gehabt habe. Die Arbeit der Großen Koalition sei bei den Wählern negativ angekommen. Sowohl SPD als auch CDU seien zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. Forderungen nach einem Rückzug von der Parteispitze wies sie aber entschieden zurück: "Und wer immer meint, die Frage müsse jetzt, in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit." Als sie 2018 CDU-Vorsitzende geworden sei, habe sie bereits darauf hingewiesen, dass Kanzleramt und CDU-Vorsitz eigentlich in einer Hand liegen sollten. Ansonsten gebe es genau die Unruhe, die jetzt in der Union zu spüren sei. Sie habe zudem darauf verwiesen, dass genau diese Situation jetzt im Moment ein Höchstmaß an Verantwortung verlange. Sie sei dieser Verantwortung bisher gerecht geworden, sagte Kramp-Karrenbauer. Andere Spitzenpolitiker der Union müssten sich fragen, ob dies auch für sie gelte.