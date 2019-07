Neuigkeiten aus Norwegen: Nach wochenlangem Stillstand kommt Bewegung in den Machtkampf zwischen Venezuelas Regierung und Opposition, hier Archivbilder. Norwegens Regierung, die in dem Konflikt vermittelt, teilte mit, noch in dieser Woche werde es Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten auf der Karibikinsel Barbados geben. Vertreter der Opposition stellten ihre Teilnahme in Aussicht. Das Büro ihres Chefs Juan Guaido erklärte, ein freier und transparenter Wahlprozess sei nötig, um die Krise zu überwinden. Juan Guaido hatte dieser Tage in Caracas unter anderem gesagt: O-Ton: "Ich übernehme meine Verantwortung für die Aktionen, die wir veranlassen. Für die Aktionen, die wir unternehmen müssen. Wofür wir aufrufen, um unser Volk zu begleiten. Ich übernehme Verantwortung!" Auf der Regierungsseite des Konfliktes, auch hier Archivbilder, verbreitete Venezuelas Informationsminister Jorge Rodriguez die Mitteilung der norwegischen Regierung auf Twitter, reagierte aber nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Präsident Nicolas Maduro hatte dieser Tage in Caracas dazu aus Anlass des Unabhängigkeitsfeiertages gesagt: O-Ton: "In der kommenden Woche wird es gute Nachrichten mit Blick auf den Dialog geben. Ich bleibe dabei: Unser Informationsminister Dr Jorge Rodriguez leitet unser Dialogteam in Norwegen - Und so soll es bleiben - mit einem ständigen Verhandlungstisch für Frieden. Und wir werden das schaffen mit dem Segen des allmächtigen Gott-Vaters. Mit gutem Glauben, mit politischem Gespür für Verhandlungen. Wir müssen alle etwas aufgeben, um ein Abkommen zu erreichen. Ich rufe auf zum Dialog dafür!" Maduro und Guaido liefern sich seit Anfang des Jahres einen Machtkampf. Guaido hat sich selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen und wird von mehr als 50 Staaten anerkannt, darunter die Regierungen der USA und Deutschlands. Maduro wiederum wird unter anderem von den Regierungen Russlands, Chinas und Kubas unterstützt. Auch die Streitkräfte in Venezuela stehen weiter zu ihm.