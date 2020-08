Geständnis vor Gericht: Im Prozess um die Tötung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Hauptangeklagte Stephan E. am Mittwoch gestanden, den tödlichen Schuss abgegeben zu haben. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main ließ der Angeklagte über seinen Anwalt verlesen: "Ich habe geschossen." Der Hauptangeklagte E. belastete erneut aber auch den Mitangeklagten Markus H. Bereits in einem ersten Geständnis, das E. vor Polizisten abgelegt hatte, hatte er die Tat eingeräumt. Später stellte er die Geschehnisse vor einem Ermittlungsrichter als Unfall dar und bestritt, die Waffe zum Zeitpunkt des Schusses gehalten zu haben. Für die Anklage sagte zum heutigen Geständnis der Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof, DIETER KILLMER: O-Ton: "Ob es Klarheit bringt, das ist wieder eine Frage der Bewertung, es bringt eine andere Version. Er hat nunmehr geschildert, selbst entsprechend geschossen zu haben. Wie gesagt, ob das Klarheit bringt, ob das letztendlich der Wahrheit entspricht, das wird man erst am Ende der Beweisaufnahme unter Umständen sehen können. Für eine Bewertung ist es derzeit noch zu früh." Der Verteidiger des Mitangeklagten Markus H., Rechtsanwalt Björn Clemens, zeigte sich vom aktuellen Geständnis des Hauptangeklägten wenig überzeugt: O-TON "Wissen Sie, was das Beste an dieser ganzen Aussage war? Dass sie etwa um 11.11 Uhr abgegeben wurde." Ganz anders die Einschätzung von Dirk Metz, dem Sprecher der Familie Lübcke: O-Ton: "Sie können sich vorstellen, dass das für die Familie eine sehr, sehr schwierige Situation ist, dass sie das auch zerreißt, zum Beispiel hören zu müssen, wenn in weiten Teilen der Hauptangeklagte sich als Opfer einer schwierigen Kindheit darstellt, als Opfer von Radikalisierung, und mehr oder weniger der Eindruck entsteht, als wenn so etwas dann in einer so furchtbaren Tat enden muss. Das ist für die Familie ganz, ganz schrecklich, das hier heute miterleben zu müssen, und das alles auch noch gepaart mit den süffisanten Blicken des weiteren Angeklagten. Das ist schon sehr, sehr bedrückend, diese Situation.") Laut Generalbundesanwalt handelte der 46 Jahre alte Familienvater Stephan E. aus rechtsextremistischen Motiven. Das Gericht hatte zunächst mehr als ein Dutzend Verhandlungstage bis Ende Oktober anberaumt. Wie sich das Verfahren nach Stephan E.s Geständnis weiter entwickelt, obliegt der Justiz.

