Während in Berlin und anderswo in Europa zum Fest Schnee fiel, verbrachten die Australier, so hier in Sydney am berühmte Bondi Beach, Weihnachten mal wieder bei sommerlichen Temperaturen. Auch diese Briten fandens am Samstag gut und machten das Beste aus der Coronalage daheim im Vereinigten Königreich. "Es gibt keine Flüge nach Hause. Also feiere ich so gut es geht. Ich liebe es, hier zu sein. Weihnachten am Strand, das ist doch ein Traum." "Was könnten wir noch wollen? Schöne Körper am Stand, der Sand, das Wasser, die Sonne. Wo sollte ich sonst sein wollen?" "Ich wäre gern daheim, geht aber nicht. Also sind wir hier." Und wenn die Sonnehungrigen oder eben Gestrandeten am Strand sind, muss jemand auf sie aufpassen. So auch Rettungsschwimer Captain Adam Thorp. "Ich habe heute die Frühschicht und kann da später mit meiner Familie feiern. Covid-19 verbreitet Chaos und viele können nicht bei ihren Lieben sein. Daher sind viel mehr Leute hier am Strand und fragen nach, ob sie an Weihnachten patrouillieren können. Und ich denke: Je mehr, desto besser." Rettungsschwimmer, Freiwillige und auch die Polizei waren am Wochenende am Bondi Beach - Letztere, um das strikte Alkoholverbot am Wasser durchzusetzen, falls nötig.

Mehr