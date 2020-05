In Südkorea verläuft das Leben auch inmitten der Pandemie in relativ ruhigen Bahnen und der Grund dafür ist die schnelle Nachverfolgung. Die Behörden nutzen GPS-Daten, Kreditkartendaten und Gesichtserkennung. So können sie in nur einer Stunde die Menschen identifizieren, die mit einem Infizierten Kontakt hatten. Möglich macht das ein Gesetz, das vor fünf Jahren nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit MERS eingeführt wurde. Es gibt den Behörden sehr weitreichenden Zugriff auf alle möglichen Daten ihrer Bürger. In den meisten westlichen Ländern wäre das völlig undenkbar, denn die Eingriffe in die Grundrechte sind schwerwiegend. In Südkorea hingegen unterstützen viele Bürger den Kurs der Regierung. Sie sagen, das Recht auf Privatsphäre müsse in der Krise zurückstehen. Und die Zahlen scheinen ihnen Recht zu geben. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Südkorea bislang weniger als 300 Menschen infolge einer Infektion gestorben. In den USA sterben derzeit mehr als doppelt so viele Menschen an einem einzigen Tag.