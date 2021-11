Der Impfbus steht direkt vor dem Hotel, in dem die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über den künftigen Corona-Kurs beraten wollen. Das erste Präsenztreffen der Minister findet am Donnerstag und Freitag in Lindau am Bodensee statt. Und zu einem Zeitpunkt, in dem die Pandemie-Lage überaus schwierig ist. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek sagte zum Auftakt der Konferenz: "Wir sind an einem Punkt, wo wir merken, die Welle ist da, mit voller Wucht. Die Zahlen der Neuinfektionen gehen nach oben, erreichen Rekordstände. Die Krankenhausbelegung nimmt zu. Die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegen, nimmt zu. Also schwierige Zeiten, wo wir noch gemeinsam uns vergewissern wollen, wie gehen wir jetzt gemeinsam in diesen Winter hinein." Vor dem Treffen in Lindau legten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ärzteverbände den Streit über Booster-Impfungen bei. Man sei sich nun einig, dass allen Geimpften, die vor sechs Monaten vollständig geimpft worden seien, eine Auffrischungsimpfung angeboten werden solle, bestätigte das Gesundheitsministerium. Ein richtiges Signal, sagt Holetschek: "Ich glaube, man hat sich schon verständigen können, dass es wichtig ist, diese Auffrischungsimpfungen schon in einer größeren Art und Weise durchzuführen. Aber natürlich in diesem Abstand von sechs Monaten. Aber wir wissen aus diesen Daten von Israel, dass wir mit diesen Booster-Impfungen möglicherweise auch die Chance haben, diese Welle noch einmal deutlich zurückzudrängen." Weitere Themen für die Gesundheitsminister: Eine mögliche Testpflicht in Pflegeheimen, die Frage, ob die Corona-Pandemie nach dem 25. November noch als epidemische Notlage von nationaler Tragweite eingestuft werden sollte und allgemein die Frage, wie die Arbeitsbedingungen für Pflegerinnen und Pfleger verbessert werden können.

