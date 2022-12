STORY: Das sogenannte Deutschlandticket kommt, darauf haben sich am Donnerstag Bund und Länder geeinigt. Für 49 Euro im Monat sollen Reisende dann bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Am Münchener Hauptbahnhof stieß das Nachfolgeprojekt zum Neun-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer auf ein geteiltes Echo: "Also ich denke, man überrumpelt damit eigentlich die Bahn, weil ich finde es nicht gut, dass man das so macht. Es müssen erst mal die Strukturen geschaffen werden, überhaupt so viele Leute dann vernünftig zu transportieren. Und auch die Pendler und alle Leute, die jetzt schon generell damit reisen, werden eigentlich dadurch eher benachteiligt, weil es dadurch ziemlich viel Stress gab." "Ich habe aktuell ein Abo, das kostet 87 Euro im Monat. Also würde ich ja 37 Euro sparen und ich finde das gut. Und ich denke, dass auch viel mehr Menschen das kaufen und nutzen würden, weil der Preis ist immer der Grund, dann vielleicht doch ein Auto zu nehmen." "Ich fahr' zu wenig mit den Öffentlichen um mir das zu kaufen, weil es kostet einfach zu viel. Für 29 Euro würde ich es überlegen, aber 49 Euro für so ein relativ wenig Fahrer wie ich wird sich das einfach nicht." "Naja, ich würde es definitiv kaufen. Ich komme aus Berlin, fahre hin und her und 49 Euro ist ein guter Preis. Dann brauche ich nicht so viel mit dem Auto unterwegs sein. Also ich würde es definitiv kaufen. Und desto schneller es kommen würde, so dass man wieder ein halbes Jahr oder so wartet, finde ich irgendwie bisschen traurig." Wann genau das Deutschlandticket eingeführt werden soll, ist tatsächlich noch unklar. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sprach nach der Bund-Länder-Konferenz in Berlin am Donnerstagabend von einem möglichen Termin zum Ende des ersten Quartals 2023.

