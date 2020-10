Viele sind aufgrund der Corona-Pandemie mit ihren eigenen Alltagssorgen beschäftigt, doch bei dieser Nachricht haben am Freitag wohl viele aufgehorcht: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Sonia Proietta in Rom findet: „Ich hoffe, er versteht jetzt, dass dies etwas ist, dass alle treffen kann, die Reichen, die Armen, die Covid-Leugner, Rassisten, es trifft Menschen aller Hautfarben. Wir müssen alle von unserem hohen Ross herunterkommen, unser Gehirn einschalten und anfangen, zusammenzuarbeiten." Immer wieder hatte Präsident Donald Trump sich gegen das Tragen einer Gesichtsmaske verwahrt, und sich zuletzt über seinen Kontrahenten Joe Biden lustig gemacht, der regelmäßig eine Maske trägt. Noch am Donnerstagabend hatte Präsident Trump gesagt, dass Ende der Pandemie sei in Sicht und das kommende Jahr werde ein großartiges Jahr werden. Doch auch im eigenen Land erntete Trump schadenfrohe Reaktionen: „von hier aus hoffen wir nur auf das Beste. Es ist wie Weihnachten im Oktober." „Es ist Karma. Er wollte nicht, dass Leute Masken tragen, bis 200 000 Menschen gestorben sind… ich meine… also… unser Präsident muss gehen." Noch vor wenigen Tagen hatte Trump ohne eine Maske eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten und mit bloßen Händen Kappen mit seinem Slogan an die Menge verteilt. Nun hat er sich in Quarantäne begeben. Wenngleich es laut der Aussage von Ärzten Trump aktuell gut gehe, könnte der Ablauf der verbleibenden Wochen vor den Wahlen am 3. November nun kompliziert und unvorhersehbar werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie zahlreiche Regierungsvertreter und der Chef der Weltgesundheitsorganisation übermittelten Trump und seiner ebenfalls infizierten Ehefrau Melania Genesungswünsche.

Mehr