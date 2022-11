STORY: Dem ranghöchsten US-General zufolge hat die Ukraine auf kurze Sicht keine große Chance auf einen militärischen Sieg gegen Russland. Die Regierung in Moskau verfüge trotz der Rückschläge im Krieg noch über eine bedeutende Kampfkraft in der Ukraine, sagte der Generalstabschef Mark Milley am Mittwoch vor Journalisten. Milley wie auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärten, die USA würden der Ukraine bei der Verteidigung helfen so lange, wie es nötig sei. Eine positive Entwicklung hat es hingegen beim Thema Getreide-Ausfuhrabkommen zwischen der Ukraine und Russland gegeben. Nach ukrainischen Angaben wird dieses um 120 Tage verlängert. Das teilte der ukrainische Infrastrukturminister am Donnerstag auf Twitter mit, ohne Details zu nennen. Das von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen soll es der Ukraine ermöglichen, trotz des Krieges Getreide aus ihren Schwarzmeer-Häfen zu exportieren.

