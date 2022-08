STORY: Der Frachter "Razoni" mit Getreide aus der Ukraine wird nach türkischen Angaben in der Nacht zu Mittwoch in Istanbul erwartet. Das sagte der türkische General Özcan Altunbudak am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Gemeinsamen Koordinierungsstelle für die Getreide-Exporte aus der Ukraine. Es ist die erste Getreide-Ladung über einen ukrainischen Schwarzmeer-Hafen seit dem russischen Angriff auf das Land Ende Februar. "Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen wird die Ankunft des Schiffes Razoni am zugewiesenen Ankerplatz in Istanbul gegen Mitternacht erwartet, später als vorgesehen. Nach den Ankunftsprozeduren wird eine Inspektion mit einer Delegation von Vertretern der Türkei, der Russischen Föderation, der Ukraine und der UNO durchgeführt, und das Schiff wird seine Fahrt entsprechend den Ergebnissen der Inspektion fortsetzen" Die Türkei rechnet damit, dass in nächster Zeit in etwa ein Frachtschiff pro Tag für weitere Getreide-Exporte die Ukraine verlassen kann. Millionen Tonnen Getreide hängen seit Monaten in der Ukraine am Schwarzen Meer fest. Unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen hatten die Kriegsparteien zuletzt ein Abkommen unterzeichnet, das die Wiederaufnahme der Exporte vorsieht. Über sichere Routen sollen aus drei Häfen Ausfuhren möglich werden. Die Ukraine zählte - wie Russland - bisher zu den weltgrößten Getreide-Exporteuren.

