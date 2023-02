STORY: Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria haben mehrere Männer ein Wahllokal in Lagos gestürmt. 15 Personen, die sich als Wahlhelfer ausgaben, griffen bei der Auszählung der Stimmzettel mit Messern und Stöcken Vertreter der Labour Partei an, wie ein veröffentlichtes Video am Sonntag zeigt. Soldaten konnten den Angriff abwehren. Nennenswerte Chancen bei den Präsidentschaftswahlen werden drei Bewerbern eingeräumt. Als Vertreter des politischen Establishments gelten der Ex-Gouverneur des Bundesstaats Lagos, Bola Ahmed Tinubu, und der ehemalige Vizepräsident Nigerias, Atiku Abubakar. Als Herausforderer mit Außenseiterchancen wird Peter Gregory Obi von der Labour Partei gehandelt, der ebenfalls auf Erfahrung als Gouverneur eines der 36 Bundesstaaten verweisen kann und vor allem bei jungen Wählern beliebt ist. Mit Endergebnissen wird erst im Laufe der Woche gerechnet.

