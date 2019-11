Deutschlandweit haben am Montag zahlreiche Menschen gegen Gewalt an Frauen protestiert. Mit Aktionen wie hier in Frankfurt oder Berlin wollten sie zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf die Lage vieler Frauen aufmerksam machen. Dazu gab es dramatische Zahlen von Bundesfamilien- und Frauenministerin Franziska Giffey: Statistisch gesehen gibt es jeden Tag einen Mord oder Mordversuch an einer Frau in Deutschland. "Wir können ganz klar davon ausgehen, dass das Dunkelfeld weitaus höher ist. Und wir agieren und haben das auch als Grundlage genommen mit der Zahl des Dunkelfeldes, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist oder war. Und das sind schwerwiegende Taten, die eben von der einfachen Körperverletzung bis hin zu wirklich Mord und Totschlag gehen können." Auch Gewalt in der Partnerschaft nimmt demnach zu, mehr als 80 Prozent der Opfer sind Frauen. Mit verschiedenen Initiativen will das Ministerium die Gesellschaft für die Problematik sensibilisieren. Zudem sollen Hilfsangebote ausgeweitet werden. Die Bundesregierung will dazu in den nächsten vier Jahren rund 120 Millionen Euro bereitstellen.