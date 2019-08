Schon wieder Tränengas und gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei in Hongkong. Am Mittwoch kam es vor einer Polizeistation zu diesen Szenen. Zuvor sollen die Demonstranten nach Augenzeugenberichten die Polizeistation mit Laser-Pointern angeleuchtet und Papier angezündet haben. Zuletzt waren die Proteste in Hongkong, die vor mehr als zwei Monaten begannen, zunehmend eskaliert. Sie richteten sich zunächst gegen Gesetzespläne für eine Auslieferung Beschuldigter an China, die mittlerweile aber auf Eis gelegt wurden. Die Demonstranten werfen Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zudem eine zu große Nähe zu Peking vor und fordern ihren Rücktritt, was diese ablehnt. China hat unterdessen den Ton verschärft. Die Demonstrationen am internationalen Flughafen der Finanzmetropole kämen "nahezu terroristischen Akten" gleich, teilte die für Hongkong- und Macau-Fragen zuständige Behörde der Volksrepublik am Mittwoch mit. Sie forderte eine strenge Bestrafung der regierungskritischen Demonstranten. Chinesische Staatsmedien verlangten ein entschiedenes Vorgehen gegen die Proteste. Die Bundesregierung zeigte sich angesichts der Lage besorgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, Hongkong seien bei der Übergabe an China Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit zugesichert worden. Dieses Gesetz müsse gewahrt werden. Es müsse alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden. Bundesaußenminister Heiko Maas empfahl den Bundesbürgern, geplante Reisen nach Hongkong gegebenenfalls zu verschieben.