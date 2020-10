Mit Sprechchören, Barrikaden und körperlicher Gewalt haben Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Barcelona demonstriert. Hunderte von ihnen trafen sich am Donnerstag vor dem Gebäude der Regionalregierung. Anlass war der dritte Jahrestag des Referendums über die Unabhängigkeit der Autonomen Region. "Wir sind an einem schwierigen Punkt angelangt. Das ende von Regionalpräsident Torra, die politischen Gefangenen und auch die Fusion der Caixa mit der spanischen Bankia - das wirft uns in der Unabhänigigkeitsbewegung zurück." Die Proteste hatten am Donnerstag friedlich begonnen, waren dann aber stellenweise in Gewalt umgeschlagen. Vermummte hatten Müllcontainer umgeworfen und angesteckt. Anwohner versuchten, sie daran zu hindern. Die katalanische Unabhänigigkeitsbewegung dominiert die spanische Politik seit Jahren. Im Oktober 2017 hatte das Regionalparlament eigenmächtig die Abspaltung von Spanien erklärt. Das vorangegangenen Referendum war von Richtern für nicht zulässig erklärt worden.

