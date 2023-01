STORY: Bei heftigen Protesten in Peru ist es am Donnerstagabend erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Einsatzkräfte in der Hauptstadt Lima wurden unter anderem mit Steinen beworfen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Auch in anderen Teilen Perus gab es Demonstrationen. Insgesamt sollen bei den Protesten gegen die Übergangsregierung seit Dezember bereits mehrere Dutzend Personen ums Leben gekommen sein. Seit Anfang Dezember regiert die ehemalige Vize-Präsidentin Dina Boluarte mit einer Übergangsregierung das Land. Zuvor war es zur Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten damaligen Präsidenten Pedro Castillo gekommen. Seitdem gehen Anhänger des verhafteten Ex-Präsidenten immer wieder auf die Straße.

