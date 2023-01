STORY: Laut den Angaben der Polarforschungsorganisation British Antarctic Survey (BAS) hat sich in der Antarktis ein gewaltiger Eisberg gelöst. Er soll rund 1550 Quadratkilometer groß sein, wie die Wissenschaftler mitteilten. Somit habe das abgebrochene Stück Eis also fast die Ausmaße der Millionenstadt London - alle Außenbezirke inklusive. Der Vorfall hatte sich am Sonntagabend während eines Hochwassers ereignet. Allerdings betonen die Forscher, dass der Abbruch nicht im direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel stünde. Sondern, dass diese Abspaltung von Fachleuten erwartet worden sei und Teil des natürlichen Verhaltens des Brunt-Schelfeises.

Mehr