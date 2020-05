Bilder aus Los Angeles vom Mittwoch. Dort waren Proteste der "Black Lives Matter-Bewegung", die zunächst friedlich verlaufen waren, immer gewalttätiger geworden. Demonstranten, die eine Straße blockierten, griffen Polizeiautos an und kletterten auf die Fahrzeuge. Mindestens ein Mann wurde verletzt, als er von einem Polizeiwagen fiel. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. In den USA war es die zweite Nacht infolge in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen, nachdem in Minneapolis ein Fall von Polizeigewalt mit Todesfolge bekanntgeworden war. Ein Video, das den Vorfall zeigt, hatte für Entsetzen und Empörung gesorgt.