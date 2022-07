STORY: Eine Gewalttat im südafrikanischen Township Soweto gibt der Polizei Rätsel auf. Mit Gewehren und Pistolen bewaffnete Männer eröffneten kurz nach Mitternacht am Sonntag das Feuer auf Gäste einer Bar. 15 Menschen wurden getötet, zahlreiche verletzt, so die Behörden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Gruppe von Männern die Orlando East Taverne am Rande der Hauptstadt Johannesburg betreten und dann begonnen wahllos auf die Gäste zu schiessen. Die Polizei bestätigte, dass es bereits am Samstag in einer Bar in Pietermaritzburg zu einer ähnlichen Tat gekommen war, bei der vier Menschen getötet und acht verletzt wurden. Man glaube allerdings nicht, dass die Vorfälle miteinander in Verbindung stünden, da sie sich in verschiedenen Provinzen ereignet hätten, gab ein Polizeisprecher der Provinz KwaZulu-Natal bekannt. In beiden Fällen waren die unbekannten Schützen vom Tatort geflüchtet und nun auf der Flucht. Wie viele oder welche Personen an den Angriffen beteiligt waren, sei nicht bekannt. Auch Anhaltspunkte für mögliche Motive gebe es derzeit nicht, so die Polizei. Südafrika ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt und hat mit 20.000 Morden pro Jahr eine der höchsten Pro-Kopf-Raten der Welt.

Mehr