Nach einem kleinen Auto-Gipfel im Kanzleramt haben sich die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall zuversichtlich gezeigt, dass die Bundesregierung in den nächsten Wochen den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sagte nach dem zweistündigen Treffen am Mittwochabend, die Bundesregierung habe zugesagt, sich des Themas kurzfristig anzunehmen. "Ich erwarte, dass wir auch in Kürze damit konkrete Ergebnisse sehen in den Themen Qualifizierung, Qualifizierungschancen-Gesetz, in der Frage, wie erleichtern wir Kurzarbeit, damit Brücken gebaut werden können, aber auch in der Frage: Was müssen wir tun, damit regionale Cluster sich weiterentwickeln in Richtung Dekarbonisierung der Industrie, gute Industriearbeitsplätze mit grüner Technologie möglich werden?" Kanzleramtschef Helge Braun hatte Vertreter der Autokonzerne, der Bundesländer sowie von Gewerkschaften und Verbänden eingeladen, um über die Zukunft der Beschäftigung in der Automobilwirtschaft zu beraten. Durch Digitalisierung und die mit weniger Jobs verbundene Produktion von Elektroautos droht in der Branche laut Experten in den nächsten zehn Jahren der Verlust von Zehntausenden Arbeitsplätzen.