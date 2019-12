Die französische Regierung will trotz der seit Tagen anhaltenden Streiks und Massenproteste ihre Rentenreform durchziehen. Die Reform sieht vor, dass die derzeit 42 verschiedenen Pensionssysteme durch ein einheitliches Punktesystem ersetzt werden. Dennoch soll es Ausnahmen geben. So sollen Feuerwehrleute, Soldaten und Angehörige der Polizei weiterhin früher in Rente gehen können. Das sagte Ministerpräsident Edouard Philippe am Mittwoch. O-TON EDOUARD PHILIPPE, MINISTERPRÄSIDENT: "Die Idee der Allgemeingültigkeit ist sozial gerecht. Es gibt keine versteckte Agenda. Wir wollen nicht, dass hier und da ein bisschen Geld eingespart wird. Wir wollen niemanden alleine lassen, im Gegenteil. Wir wollen die Kaufkraft der Arbeiter und Rentner schützen, heute und in Zukunft." Ministerpräsident Philippe sagte, man könne auch in Zukunft mit 62 Jahren in Rente gehen. Die vollen Bezüge werde es allerdings erst mit 64 Jahren geben. Außerdem soll eine Grundrente von monatlich 1000 Euro eingeführt werden, für diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Gewerkschaftsführer Philippe Martinez sagte, die Ankündigung der Regierung sei ein Witz. O-TON PHILIPPE MARTINEZ, GEWERKSCHAFTSFÜHRER: "Sie sagen, es wird immer mehr Rentner geben und der Kuchen wird gleich groß bleiben, um mal einen Vergleich zu ziehen. Wenn es mehr Leute den Kuchen essen wollen, der gleich groß ist, dann werden die Stücke also kleiner, und deshalb werden auch die Renten kleiner. Man muss aber den Kuchen größer machen." Gegen die Pläne protestieren seit Tagen Zehntausende Franzosen. Der sechste Streiktag hatte am Dienstag das öffentliche Leben in Frankreich weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaften hatten Bahnmitarbeiter, Ärzte, Lehrer und andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dazu aufgerufen, Präsident Emmanuel Macron und seiner Regierung die Stirn zu bieten.