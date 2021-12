Die Laune der Verbraucher in Deutschland verschlechtert sich zum Jahreswechsel spürbar. Das hat eine Umfrage der GfK-Marktforscher ergeben. Hierzu wurden 2000 Personen befragt. Das Konsumklima-Barometer für Januar sinkt deutlich und damit den zweiten Monat in Folge. GfK-Experte Rolf Bürkl zu den Gründen für die schlechte Stimmung: "Das Konsumklima wird derzeit von zwei Seiten in die Zange genommen. Das ist natürlich einmal die vierte Welle der Corona-Pandemie, die natürlich hier auch durchschlägt. Plus eine drohende Omikron-Variante, die sich jetzt auch abzeichnet. Und auf der anderen Seite sind zuletzt die Preise sehr stark gestiegen. Also, die Inflationsrate ist auf über fünf Prozent gestiegen im November für die Bundesrepublik. Das ist ein sehr hoher Wert. Und das erfahrungsgemäß beeinflusst doch immer auch sehr die Verbraucherstimmung im negativen Sinne." Vor allem die 2G-Regel für weite Teile des Einzelhandels versetzen dem Weihnachtsgeschäft nach Einschätzung der GfK einen schweren Schlag. Auch die Aussichten für den Beginn des kommenden Jahres seien vor dem Hintergrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante gedämpft, betonte Bürkl. Die Perspektiven für die Konsumkonjunktur 2022 hingen vom Verlauf der Pandemie ab.

