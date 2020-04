Die Coronakrise drückt die Verbraucherstimmung in Deutschland auf ein Rekordtief. Für Mai sagen die GfK-Marktforscher einen Einbruch ihres Barometers um 25,7 Zähler auf minus 23,4 Punkte voraus. Dazu GfK-Experte Rolf Bürkl am Donnerstag in Nürnberg: "Generell muss man sagen, dass der April und die Coronakrise das Konsumklima sehr hart getroffen hat. Das Konsumklima, kann man sagen, ist derzeit wie Schockgefrostet. Wir haben beispiellose Abstürze bei der Einkommenserwartung. Auch die Anschaffungsneigung geht spürbar zurück. Und was verschärfend noch hinzukommt, ist, dass die Sparneigung einen Sprung nach oben macht, was letztendlich dazu führt, dass das Konsumklima mit minus 23,4 Punkten auf einen historischen Tiefstand abgerutscht ist." Doch ein paar wenige Branchen konnten in diesen schwierigen Zeiten auch profitieren, wie Bürkl bestätigt: "Ja, es gibt einige wenige Bereiche, die jetzt in der gegenwärtigen Lage sich gut entwickeln, die sogar davon profitieren können. Das ist zum einen der Lebensmittel-Einzelhandel. Der ganze Bereich, auch Drogerien. Vor allem im Lebensmittelbereich, muss man sagen, die Leute sind ja jetzt nicht mehr in der Arbeit, machen sehr viel Homeoffice. Das heißt auch, das Verhalten legt sich Außerhausverzehr in den In-Home-Verzehr. Und davon profitieren natürlich Supermärkte, Discounter und dergleichen." Für die kommende Zeit müssten sich, nach Aussage der Experten, der Handel, die Hersteller und Dienstleister auf eine unmittelbar bevorstehende, sehr schwere Rezession einstellen. Da sich nun abzeichne, dass die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 aus Vorsichtsgründen nur sehr langsam gelockert würden. Und das würde sich dann auch entsprechend aufs Konsumklima auswirken, so die GfK.