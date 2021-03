Gibraltar hat am Sonntag sein Gesetz zum Tragen von Masken im Freien aufgehoben, nachdem die meisten Erwachsenen in dem britischen Territorium an der Südspitze Spaniens gegen COVID-19 nun geimpft sind. Die Menschen liefen am Sonntag ohne Masken durch die Innenstadt. Die Behörden hatten auch die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, so dass Bars und Restaurants bis 2 Uhr morgens geöffnet bleiben durften. Die Maskenregel wurde aufgehoben, nachdem am Mittwoch keine neuen Fälle auf Gibraltar gemeldet wurden. In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften bleiben Masken jedoch weiterhin obligatorisch. Das Virus hatte Gibraltar im vergangenen Jahr schwer getroffen. Mit 94 Todesopfern hatte es eine der weltweit höchsten Todesraten im Verhältnis zur Bevölkerung. Inzwischen gehört das Territorium mit mehr als 160 verabreichten Impfdosen pro 100 Einwohnern zu den Gebieten mit der höchsten Impfquote weltweit.

