HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin: "Ich will Ihnen sagen, heute ist ein guter Tag für die Familien in Deutschland. Das Corona-Konjunkturpaket, das ist ein großer familienpolitischer Erfolg für uns und auch ein richtig starker Impuls für die Stärkung von Familien, für den Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland und auch dafür, dass die gemeinnützigen Organisationen der Wohlfahrtspflege, der Jugendhilfe in Deutschland Unterstützung erfahren, dass sie eben nicht der Krise zum Opfer fallen, sondern gestützt und unterstützt werden. Der Kinderbonus ist sozial gerecht, weil er eben nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird, weil Familien, die kleinere und mittlere Einkommen haben, gestärkt werden. Und gleichzeitig werden eben Gutverdiener nicht übervorteilt, weil der Kinderbonus auf den steuerlichen Freibetrag angerechnet wird."