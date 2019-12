BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESFAMILIENMINISTERIN FRANZISKA GIFFEY (SPD) ("Alleine wenn ich mir anschaue, was ich noch vorhabe im nächsten Jahr, dann ist das eine Menge. Und es macht einen positiven Unterschied. Die Sozialdemokratie kann einen positiven Unterschied machen im Leben von ganz vielen Menschen. Das kann sie aber nur, wenn sie regiert und gestaltet. Und ich hoffe sehr, dass wir so auch in diese Richtung gehen und dass wir diese Möglichkeiten wahrnehmen und auch die Verantwortung wahrnehmen, wirklich tatsächlich Regierungshandeln gut zu gestalten und dafür stehen, stabil und verlässlich zu sein (...)Ich denke, dass wir auch stolz sein können auf das, was wir geschafft haben in diesen anderthalb Jahren Regierungszeit. Die SPD hat viele, viele sozialdemokratische Projekte gut durchgebracht. Ich wünsche mir, dass wir das auch in diesem Sinne auf dem Parteitag diskutieren.")