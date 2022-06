STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON REGIERENDE BÜRGERMEISTERIN VON BERLIN, FRANZISKA GIFFEY (SPD) "Wir wissen nur, wir haben eine Tote, fünf Schwerstverletzte und drei Schwerverletzte und natürlich viele Menschen, die unter Schock stehen." O-TON BERLINER SENATORIN FÜR INNERES, IRIS SPRANGER (SPD) "Ich habe auch Nancy Faeser als Bundesinnenministerin sofort über alles informiert. Sie wissen, es betrifft unter anderem eine Schulklasse aus Hessen. Sie kommt selbst aus Hessen. Ich habe auch mit dem Innenminister aus Hessen sofort telefoniert, der natürlich auch sofort an der Schule alles eingeleitet hat, weil Sie können sich vorstellen, an der Schule wurde sofort der Unterricht eingestellt." "Also, ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht. Es ist richtig, wir werden jetzt das Auto entsprechend untersuchen. Das läuft gerade. Es sollen Plakate wohl drin liegen, aber Bekennerschreiben an sich gibt es nicht. Wie gesagt, da muss man sehr, sehr vorsichtig jetzt mit den Äußerungen sein." "Was für Plakate sind das?" "Das sollen wohl Plakate sein, ich habe sie selbst nicht gesehen, wo er sich über die Türkei äußert." O-TON REGIERENDE BÜRGERMEISTERIN VON BERLIN, FRANZISKA GIFFEY (SPD) "Wir haben ja im letzten Jahr das Psychosoziale-Hilfe-Notfallgesetz hier in Berlin verabschiedet als Lehre aus dem Breitscheidplatz. Dieses Gesetz wird jetzt zum ersten Mal bundesweit hier auch zum Einsatz kommen, um den Opfern schnelle Hilfe sowohl in psychosozialer Betreuung zu helfen als auch in finanzieller und in rechtlicher Hinsicht."

Mehr