Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichtet nun doch auf ihren Doktortitel, bleibt aber als Ministerin im Amt. Und auch an ihren Karriereplänen ändert sich nichts. Die SPD-Politikerin will weiterhin Ende November für den Berliner Landesvorsitz kandidieren. Sie steuert damit auf eine Spitzenkandidatur für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 zu. Sie werde den Doktortitel "ab sofort und auch zukünftig" nicht mehr führen, erklärte Giffey am Freitag. Dies habe sie der Freien Universität Berlin mitgeteilt. Die Hochschule hatte angekündigt, sie werde das vor einem Jahr mit einer Rüge abgeschlossene Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen neu aufrollen. Giffey erklärte nun nochmals, sie habe ihre Doktorarbeit "nach bestem Wissen und Gewissen verfasst". Und fügte hinzu: "Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel." Auf der früheren Bezirksbürgermeisterin ruhen in der SPD große Hoffnungen. Ihre Arbeit als Bundesfamilienministerin werde sie fortsetzen. Und, wie geplant, werde sie zudem am 27. November beim digitalen Parteitag der Berliner SPD für den Landesvorsitz kandidieren.

