STORY: Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das haben italienische Medien berichtet. Lollobrigida war in den 1950er Jahren als mediterranes Sexsymbol berühmt geworden. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie mit ihrer Rolle der Esmeralda in dem Film „Der Glöckner von Notre Dame“ im Jahr 1956. Anfang der 60er Jahre gewann sie einen Golden Globe und wurde im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen weiteren Filmpreisen ausgezeichnet. Nach ihrem Rückzug aus der Filmwelt machte sie sich einen Namen als Fotografin und Bildhauerin und war weiter gern gesehener Gast in Fernsehsendungen. Sie galt als einer der Filmikonen Italiens. Im vergangenen Jahre hatte sie sich wegen eines Oberschenkelhalsbruchs einer Operation unterziehen müssen.

