STORY: Er ist auch zum Gipfel-Marathon nach Brüssel gekommen. US-Präsident Joe Biden will gemeinsam mit den anderen Nato-Mitgliedsländern, der EU und den G7-Staaten Ent- und Geschlossenheit nach der russischen Invasion der Ukraine demonstrieren. Zu Beginn des Nato-Treffens am Donnerstag markierte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg allerdings die bekannten roten Linien, die das Verteidigungsbündnis nicht übertreten wolle: "Wir versorgen die Ukraine auch mit fortschrittlichen Luftabwehrsystemen, Panzerabwehrwaffen, Munition und Treibstoff. Die Verbündeten stellen viele verschiedene Arten von Unterstützung bereit. Aber wir haben auch deutlich gemacht, dass wir keine Nato-Truppen auf dem Boden oder Nato-Flugzeuge in der Luft entsenden werden. Wir tun das, weil wir die Verantwortung haben, sicherzustellen, dass dieser Konflikt nicht über die Ukraine hinaus eskaliert. Was noch mehr Leid, noch mehr Tod und noch mehr Zerstörung verursachen würde." Bei dem Treffen wird es auch darum gehen, dass das westliche Verteidigungsbündnis die Ostflanke militärisch stärken will. Länder wie Polen und die baltischen Staaten fürchten, dass Russland auch sie angreifen könnte. Danach folgt in Brüssel ein G7-Gipfel, zu dem die deutsche Präsidentschaft eingeladen hat. Anschließend wollen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in ihren zweitägigen Beratungen klären, wie sie der Ukraine weiter helfen können, wie der weitere Sanktionskurs gegen Russland aussieht und wie man auf die stark gestiegenen Energiepreise reagieren will.

