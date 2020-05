Weiß Lucien Favre einen Weg zum Sieg gegen den FC Bayern? Was kann für Borussia Dortmund herausspringen beim Spitzenspiel am Dienstagabend im leeren heimischen Stadion gegen den Tabellenführer aus München? Dortmunds Trainer Favre sagte am Montag: O-Ton: Bayern ist schon auf hohes Niveau. Aber wie gesagt - für mich jede Mannschaft hat seine Schwäche und seine Stärke, das ist klar. Man muss nicht mehr darüber sprechen. Bayern ist Bayern, aber wir sind ja auch da. Wir haben vor einem Jahr auch gewonnen, im Supercup, auch. Und wir wollen weiter in diese Richtung." Für die Gäste aus München wäre ein Sieg sicher schon so etwas wie die praktische Vor-Entscheidung der Meisterschaft, bei dann sieben Punkten Vorsprung. Aber Bayern-Trainer Hans-Dieter, genannt "Hansi", Flick versucht, den Ball auch hier eher flachzuhalten: O-Ton: "Für uns ist es ein schönes Spiel. Ich habe gesagt, es sind Spieler, auf die man sich freut, weil man misst sich natürlich mit den Besten, auch in der Bundesliga. Es sind einfach Dinge, die den Sport ausmachen, die den Beruf ausmachen. Und ich glaube, da ist jeder Spieler nochmal ein bisschen mehr motiviert." Das Spiel BVB gegen FCB beginnt am Dienstag in Dortmund um 18.30 Uhr.