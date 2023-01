STORY: Der US-amerikanische Gitarrist und Sänger David Crosby ist tot. Nach Angaben mehrerer Medien starb der Musiker im Alter von 81 Jahren. Unter anderem der TV-Sender NBC bestätigte am Donnerstag den Tod unter Berufung auf eine Quelle nahe der Familie. Er galt als einer der einflussreichsten Rocksänger der 60er- und 70er-Jahre. Crosby war Gründungsmitglied zweier angesehener Rockbands: Zum einen der vom Country und Folk beeinflussten Byrds, für die er den Hit "Eight Miles High" schrieb. Und zusammen mit Neil Young hatte er die Band mit dem Namen Crosby, Stills, Nash and Young, die die sanfte Seite der Musik der Woodstock-Generation definierten. Als Mitglied beider Gruppen wurde er in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

