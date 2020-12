Trumps Anwalt Rudy Giuliani versuchte am Mittwoch den Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses von Michigan zu überzeugen: "Ich würde eine Menge an Beweisen in Betracht ziehen. Was ich in meiner Hand halte, sind eidesstattliche Erklärungen. Diese sind vereidigt, sie haben die Beweismacht, weil sie unter Eid stehen. Das braucht man, um eine Anklage zu erheben, und sie werfen massiven Wahlbetrug vor, insbesondere von Seiten der Demokratischen Partei von Detroit." "Warum hören wir uns ihre Geschichte heute an, wenn sie bereits von einem Richter vor Gericht für falsch und nicht glaubwürdig befunden wurde?" Guliani: "Objection!" "Das ist kein Gerichtssaal, Herr Giuliani, dies ist ein Ausschuss. Warum erheben Sie immer wieder Einspruch gegen das, was ich hier sage?" Dann durfte auch Giulianis wichtigste Zeugin Melissa Carone reden, eine Mitarbeiterin des Wahlsystem-Dienstleisters Dominion Voting Systems. "Diese Demokraten haben alle möglichen Wege beschritten, um bei dieser Wahl Betrug zu begehen, und was ich sah, waren über 20 Betrugsfälle, die sich vor meinen Augen abspielten. Und die zählen alle nicht. All die Stimmzettel, die in Flüssen oder unter Steinen gefunden wurden." Wie genau betrogen worden sein soll, gab die Zeugin nicht an. Sie sagte, dass sie mindestens 30.000 Stimmen wahrgenommen habe, die mehrfach ausgezählt worden seien. Auf die Frage, wieso nicht mehr Zeuginnen und Zeugen vorkämen, bei solch einem großen Betrug, sagte Carone, dass ihr Leben zerstört wurde, und sie und ihre Kinder eingeschüchtert worden seien. Dies würden viele andere nicht durchmachen wollen, sagte sie. Der Untersuchungsausschuss des Parlaments ist aber kein Gericht und führt daher keine Gerichtsprozesse durch. Er ist ein Kontrollorgan des Parlaments und des Gesetzgebungsverfahrens. Für die Wahlbetrugsvorwürfe gibt es bislang keine Beweise.

