Borussia Mönchengladbach und Trainer Marco Rose freuen sich auf das Heimspiel gegen Real Madrid mit Trainer Zinedine Zidane. Marco Rose sagt, sein Team wolle gut spielen. Zugleich zollte er dem Gästetrainer großen Respekt: O-Ton:„Während der letzten Tage konnte man ja sehen, dass er auch dann ruhig und entschlossen bleibt, wenn es mal nicht so läuft. Nun sind sie nach dem „El Clasico" zurück in der Spur, und das zeichnet ihn aus - diese Klarheit, die aus Erfahrung stammt." Der so gelobte Madrid-Trainer Zinedine Zidane sagte nach Reals jüngstem 3:1-Sieg gegen Barcelona, dem zwei doch peinliche Niederlagen gegen relativ schwache Teams vorausgegangen waren: O-Ton:„Wir sind glücklich damit, was wir am Wochenende gegen Barcelona geschafft haben. Ja, ich denke, das sollte uns glücklich stimmen. Vor allem, weil wir über 90 Minuten als Team ein gutes Spiel gezeigt haben." Der Deutsche Toni Kroos, geboren in Greifswald, spielt seit vielen Jahren eine Hauptrolle bei Real. O-Ton:„Ja, ich mag es immer, nach Deutschland zu kommen. Es ist mein Land und meine Sprache, und es ist ein wenig leichter für mich. Aber wie ich immer sage, ich genieße es sehr, in Madrid zu leben, und vor allem dort zu spielen. Und klar, im Verlauf von sechs Jahren erhältst Du Angebote von anderen Klub. Aber ich habe niemals mit Leuten von anderen Klubs gesprochen, weil ich in Madrid sehr glücklich bin und denke, meine Karriere dort zu beenden." Das Spiel in der Gruppe B zwischen den „Fohlen" und den „Königlichen" beginnt am Dienstagabend um 21 Uhr.

