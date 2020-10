Borussia Mönchengladbach ist haarscharf an der faustdicken Überraschung vorbei geschrammt. In der Champions-League-Partie gegen Real Madrid führte das Team von Marco Rose bis zur 87. Minuten mit 2:0. Musste sich aber nach zwei späten Gegentreffern noch mit einem Remis begnügen. Nach dem Spiel sagte Marco Rose: "Im Moment sind wir schwer enttäuscht, ganz klar. Wir haben 2:0 geführt, wir hatten die Chance, sogar aufs Dritte, glaube ich. Und bekommst dann, ja das 2:1 in einer Situation. Ja, wo vielleicht der Ball auch ins Aus gehen kann und du wieder noch mehr Zeit gewinnst. Du brauchst dann auch vielleicht das Quäntchen Glück in so einer Situation. Das haben wir nicht gehabt. Und wenn dann in der 88., 89. einer reinfliegt, sie beide Innenverteidiger mit vor nehmen, viele Flanken kommen, du nicht mehr so aktiv wegverteidigen kannst, dann ist das natürlich in der Summe extrem bitter. Vor allen Dingen, weil die Jungs vorher viel richtig gemacht haben, sehr sehr viel investiert haben, wir Real wirklich am Haken hatten. Nach einer schwierigen Anfangsphase dann 2:0 geführt haben, gute Chancen auch aufs Dritte hatten. Und jetzt müssen wir mit dem Punkt leben."

