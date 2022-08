STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Oliver Glasner, Trainer Eintracht Frankfurt: "Wir freuen uns auch, dass es jetzt in der Liga losgeht. Eröffnungsspiel, Freitagabend, Primetime, gegen den amtierenden Deutschen Meister. Fußballherz, was willst du mehr? Jetzt müssen wir aufpassen, wenn man Fieber spürt, dass man nicht gleich weggesperrt wird. Also deswegen spüre ich überhaupt kein Fieber, sondern Freude, dass es losgeht, dass es zu Hause losgeht. Ich denke, es ist auch eine Auszeichnung für das Eröffnungsspiel, eben Freitagabend Einzelspiel im Free TV. Das heißt, die Österreicher bekommen es auch mit. Und ja, es ist natürlich toll. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht die Auszeichnung, weil natürlich, der Deutsche Meister hat immer - das sind wir nicht - und dann aber, dass wir hier das dieses Spiel haben und bekommen, das denke ich, ist auch eine Auszeichnung, zu Hause bekommen, für das letzte Jahr. Und dem wollen wir natürlich dann auch gerecht werden. Aber noch mal, mir ist wichtig, dass wir immer bei uns bleiben, dass wir auf uns schauen. Und das wollen wir dann Freitagabend zeigen."

Mehr