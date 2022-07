STORY: Die mühevolle und traurige Aufarbeitung des Gletscherabbruchs in den Dolomiten hält an. Nun ist die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer auf neun gestiegen. Bisher konnten vier Tote von Angehörigen identifiziert worden, teilte der Präsident der autonomen Provinz Trient, Fugatti, mit. Bei fünf Opfern sei die Identität noch nicht geklärt. Der Chef der Bergwacht, Maurizio Dellantonio hat am Mittwoch die laufenden Ermittlungen geschildert: "Wie in den vergangenen Tagen setzen wir die Drohnenflüge fort, d.h. wir überfliegen die Oberfläche des Lawinenabgangs, in der Hoffnung, dass das Schmelzen des Eises, das in den letzten Tagen stattgefunden hat, dazu führt, dass weitere Dinge an die Oberfläche gebracht werden. Es wäre sehr wichtig für uns, auch nur die kleinsten Gegenstände zu finden, um eine Rekonstruktion zu gewährleisten, um zu versuchen, zu besser zu verstehen, was passiert ist. Auch, um all den Angehörigen eine Antwort geben zu können, die voll Sorge auf Nachrichten über ihre Verwandten warten." Am Sonntag hatten sich am Berg Marmolata Gletschermassen gelöst und mehrere Wanderer in den Tod gerissen. Insgesamt acht Menschen wurden verletzt, darunter zwei Deutsche. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern hält an.

