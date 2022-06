STORY: Die Bundesliga hat ihn wieder. Mario Götze, Siegtorschütze im Finale der Fußball-WM 2014, wird in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt auf den Platz laufen. Beim öffentlichen Training am Dienstag wollten viele Eintracht-Fans schon mal einen Blick auf den 30-jährigen Neuzugang werfen. Nach einem persönlichen Leistungstief hatte Götze die vergangenen zwei Jahre beim PSV Eindhoven in den Niederlanden verbracht. Dort entwickelte er sich zum absoluten Leistungsträger. Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt habe er aber sehr genau verfolgt, so Götze: "Es ist ja nicht nur die Europaleague, sondern auch die letzten Jahre. Einfach dieses positive Momentum, was sie hatten. Auch den Pokal, den sie gewonnen haben. Natürlich mit dem Highlight letztes Jahr, dass sie den Titel gewonnen haben. Ich glaube das spricht schon für den Verein, das spricht auch für den ganzen Club. Das spricht für vieles, auch für die Mannschaft. Klar einerseits die Leistung, die sie in der Bundesliga gezeigt haben aber andererseits auch im internationalen Wettbewerb, das spricht für einen Top-Charakter." Mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde er fünfmal deutscher Meister und viermal DFB-Pokalsieger. Zudem lief er 63-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Das Gefühl, jemanden etwas beweisen zu müssen, habe er nicht, sagte Götze: "Ich will mir nur selber etwas beweisen. Das ist glaube ich das Wichtigste für mich. Und alles andere liegt auch irgendwie nicht in meinen Händen, von daher ist es auch nicht so wichtig für mich. Und ich freue mich eigentlich auf das, was jetzt kommt. Und das ich spielen kann. Und das ich mir selber irgenwie noch eimal alles rausholen kann, was ich möchte und was ich auch kann." Stimmen der Eintracht-Fans: "Götze muss man abwarten. Ganz ehrlich, wir müssen die Erwartungen nicht so hochschrauben. Zeit lassen. Und wenn es hinhaut, umso besser." "Als man davon erfahren hat, war man einfach sprachlos. Weil, das ist schon eine gewisse Größe im deutschen Fußball, finde ich. Und dass man so einen Spieler holt, hat schon eine gewisse Strahlkraft." "Denkt man immer an die WM 2014" Läuft alles nach Plan, wird Götze am 5. August zum ersten Mal für die Eintracht in der Bundesliga auflaufen. Der Gegner ist dann ausgerechnet der deutsche Rekordmeister Bayern München.

