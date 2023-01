STORY: Hubschrauber-Zusammenstoß an der australischen Gold Coast am Montag. Mehrere Personen kamen dabei ums Leben, weitere wurden verletzt. Die Kollision ereignete sich in der Luft in der Nähe des Sea World Marine Parks. Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Crash, als einer der Helikopter gerade landen wollte und der andere startete. Gary Worrell, Polizei Queensland: "Heute gegen 14 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienste zu einer Hubschrauber-Kollision gerufen. Die beiden Helikopter stießen zusammen, stürzten ab. Die Überreste landeten auf einer Sandbank direkt vor dem Themenpark Sea World." Die genaue Ursache für das Unglück ist bisher noch unklar. Die australische Verkehrssicherheitsbehörde erklärte, sie habe eine Untersuchung des mutmaßlichen Unfalls eingeleitet.

