STORY: In Los Angeles sind am Abend die Golden Globes vergeben worden. Es war die 80. Verleihung der Filmpreise, vergeben vom Verband der Auslandpresse Hollywoods, und das in 27 Kategorien. Als Bester Hauptdarsteller in der Kategorie Drama wurde Austin Butler ausgezeichnet für seine Darstellung der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley im Film "Elvis". Beste Hauptdarstellerin in derselben Kategorie wurde Cate Blanchett für ihre Rolle im Musikdrama "Tár". Sie selbst war allerdings nicht anwesend. Hollywood-Urgestein Regisseur Steven Spielberg gewann den Preis in der Kategorie Bester Film für das Drama "Die Fabelmans". Als Beste Komödie wurde "The Banshees of Inisherin" ausgezeichnet. Darin spielt auch Colin Farrell, der für seine Leistung den Preis des Besten Hauptdarstellers in einer Komödie erhielt. Die Golden Globes gelten als Gradmesser der anstehenden Oscar-Verleihung. Die Organisatoren hatten im Vergangenen Jahr in der Kritik gestanden. Der Vorwurf unter anderem: Die Jury sei nicht divers besetzt. Nun seien Reformen umgesetzt worden, so der Verein der Auslandspresse. Zu Wort kam auch der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selensykj. In einer Videobotschaft zeigte er sich angesichts der russischen Angriffskrieges hoffnungsvoll. "Es wird keinen dritten Weltkrieg geben", so Selenskyj.

