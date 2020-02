Dame Helen Mirren mit ihrem goldenen Ehren-Bären am Donnerstagabend. Die britische Schauspielerin wurde damit auf der Berlinale für ihr Lebenswerk geehrt. "Der Bär ist sehr süß. Ich denke, mein Oscar wird sich ihn in verlieben." Bekannt wurde sie nicht erst durch ihre mit einem Oscar prämierte Darstellung von Königin Elisabeth in "The Queen". Ihre überaus erfolgreiche Karriere erstreckt sich bereits über fünf Jahrzehnte. Mit ihrer Schauspielkunst im Film und auf der Bühne gewann sie eine Vielzahl an Preisen. Während der Verleihung wurde es dann auch politisch. Applaus brandete auf als Mirren sagte, sie betrachte sich selbst noch immer als Europäerin, mit oder ohne Brexit. Früher am Tag hatte Mirren eine Kostprobe ihrer Entertainerqualitäten gegeben. Während einer Pressekonferenz sprühte sie vor Charme: "Ich werden Ihnen ein schreckliches Geheimnis verraten. Allerdings werden Sie es wohl allen anderen verraten. Das werden Sie! Also, niemandem verraten. Wenn ich ein Skript lese, dann lese ich zuerst die letzte Seite, um zu sehen, ob mein Charakter da noch vorkommt. Ich blättere also gleich ganz nach hinten. Wenn mein Charakter dabei ist, ist das ein gutes Zeichen, dann lese ich das ganze Skript von vorn. Wenn er nicht dabei ist, dann gehe ich rückwärts durch das Buch, um zu sehen, wann ich meine Figur das letzte Mal vorkommt. Und wenn sein Ende eine fantastische Szene ist, Sie wissen schon, dramatischer Selbstmord oder so, alle weinen. Denn so geht man raus aus einer Geschichte. Auch dann lese ich es ganz von vorn." Bisher scheint diese Technik gut funktioniert zu haben. Helen Mirren gilt als eine der erfolgreichsten britischen Schauspielerinnen überhaupt.