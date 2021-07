NO USE UK Die beiden waren sich erst unlängst im Rahmen des G7-Gipfels in Cornwall begegnet, am Freitag empfing Queen Elizabeth Bundeskanzlerin Angela Merkel dann auf Schloss Windsor westlich von London. Es war wohl der letzte offizielle Besuch Merkels im Königreich in ihrem Amt als Kanzlerin. Vor der Privataudienz bei der Queen war die Bundeskanzlerin mit Premier Boris Johnson auf dessen offiziellen Landsitz zusammengekommen. Merkel kritisierte erneut die Zuschauerzahlen bei den EM-Spielen in London - mit Blick auf die in Großbritannien und mittlerweile auch in Deutschland verbreitete Deltavariante des Coronavirus. Bei dem Gespräch ging es unter anderem um die Reiseregelungen zwischen den beiden Ländern während der Pandemie. "Wir überprüfen ja immer wieder die Reiserestriktionen und ich gehe davon aus, dass in wirklich absehbarer Zeit, die doppelt Geimpften dann auch durch die Klassifizierung von Großbritannien nach deutscher Klassifizierung als Hochinzidenzgebiet dann auch wieder reisen können, ohne in Quarantäne zu gehen. Wir wollen ja die Menschen ermuntern, sich impfen zu lassen." Die beiden Regierungschefs vereinbarten eine Reihe von Initiativen. Diese reichen von einem jährlichen gemeinsamen Treffen des britischen und deutschen Kabinetts bis hin zu Kultur- und Jugendaustauschprogrammen. Merkels Besuch wurde in London als Chance gesehen, die diplomatischen Beziehungen mit dem zweitgrößten Handelspartner zu festigen - nach dem jahrelangen Gerangel um dem Austritt Großbritanniens aus der EU.

