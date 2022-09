STORY: Die Queen ist zu Grabe getragen - ein Staatsbegräbnis dieses Ausmaßes haben Großbritannien und die Welt zum letzten Mal vor vielen Jahrzehnten erlebt. Am Nachmittag erreichte der Sarg der Monarchin Schloss Windsor westlich von London. An der Seite ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemanns Prinz Philip findet Elizabeth die letzte Ruhe in der Sankt George's Chapel. Am Samstagvormittags hatten sich 2000 Gäste in der Westminster Abbey in London versammelt. Darunter die politischen Lenker dieser Welt, natürlich auch die gegenwärtig oder ehemals königliche Verwandtschaft aus Norwegen, Schweden, Luxemburg, Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Spanien, Griechenland, Bulgarien und Deutschland - sowie königliche, gar kaiserliche Gäste aus Jordanien, Japan und anderswo. Ein Wiedersehen gab es auch mit den Ehemaligen des Königshauses, so mit Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus den USA, aber auch mit Fergy, der Herzogin von York, hier in der zweiten Reihe, einst Gattin des später in Ungnade gefallenen Prinzen Andrew und Mutter der Queen-Enkelinnen Beatrice und Eugenie. Sie alle folgten dem Gottesdienst, geleitet vom Erzbischof von Canterbury, eine der Lesungen kam von Premierministerin Liz Truss. Prominentester Gast aber war Charles III., neuer König und Nachfolger seiner Mutter, zusammen mit seiner Frau, Queen Consort Camilla. Er und die anderen sogenannten "working royals" waren in den zehn Tagen vor der Beisetzung durch das Königreich gereist, um Trauerbekundungen der Untertanen entgegen zu nehmen. Auf dem Weg des Sarges durch London gaben 138 Matrosen, zahlreiche Dudelsackspieler und Soldaten der Königin das Geleit - eine Erinnerung des Protokolls an die Liebe der Queen zu Schottland und an ihre besondere Verbindung zur Royal Navy, in deren Diensten einst auch ihr Mann Philip gestanden hatte. Tausende Menschen säumten Straßen und Parks, um den Sarg, um ihre Königin vorüberziehen zu sehen. Die Queen ist beigesetzt - und nun wirft das nächste royale Großereignis sein Schatten voraus, die Krönung ihres Sohnes Charles. Wann genau die stattfinden soll - noch hat der Hof es nicht verraten. Mit Blick auf Tradition und Protokoll dürften Königreich und Welt darauf aber noch einige Monate warten müssen.

